東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値147.14高値147.71安値146.69 148.69ハイブレイク 148.20抵抗2 147.67抵抗1 147.18ピボット 146.65支持1 146.16支持2 145.63ローブレイク ユーロドル 終値1.1666高値1.1699安値1.1611 1.1794ハイブレイク 1.1747抵抗2 1.1706抵抗1 1.1659ピボット 1.1618支持1 1.1571支持2 1.1530ローブレイク