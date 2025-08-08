フジテレビの動画配信サービス・FODで配信中のドラマ『被写界深度』が、19日から地上波で放送される(毎週火曜24:45〜 ※関東ローカル、初回は24:55〜)。宇佐卓真(左)と平野宏周『被写界深度』は、原作者である苑生初のWEB連載作品で、年間920万PVを記録し、2017年には大洋図書からコミックス化した話題作。宇佐卓真と平野宏周によるW主演でドラマ化された。FODオリジナルランキングでは、配信開始から6週連続で1位を獲得し、FOD総