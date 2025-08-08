トラの主砲・佐藤輝明が前夜の中日戦で今季29号本塁打をマーク、両リーグ最速の30本塁打に王手をかけた。きょう8日は京セラドームでヤクルトと対戦、2戦連発での大台到達を狙う。阪神の選手が両リーグ最速30号となれば10年のブラゼル以来15年ぶり、日本選手に限れば82年の掛布雅之以来43年ぶりとなる。ヤクルトは球団別で最多の23本塁打をマークしているお得意様だ。先発の高梨とは26打数8安打、打率・308と好相性、本塁打も