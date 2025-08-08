ベレーザ育ちのMF岩粼心南がフェイエノールトへ日テレ・東京ヴェルディベレーザは8月7日、MF岩粼心南がオランダ女子リーグのフェイエノールトへ完全移籍することを正式発表した。背番号は7に決定。WEリーグ王者の主力が欧州名門への挑戦を選び、SNSでは「日本人3人目！！！」と話題を呼んでいる。岩粼は2002年10月8日生まれ、長野県出身の22歳。芝南SCからベレーザの下部組織にあたる日テレ・メニーナに加入