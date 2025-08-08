● 巨人 2 − 3 ヤクルト ○＜16回戦・東京ドーム＞7日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−ヤクルト』で解説を務めた山粼武司氏が、巨人先発・田中将大について言及した。5月1日の広島戦以来の先発となった田中は、3回までヤクルト打線をパーフェクトに抑えるなど、勝ち負けはつかなかったが、6回途中2失点の好投を見せた。山粼氏は田中の投球について「良かった評価としてまっすぐが元気で