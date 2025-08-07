咳が長引く原因は風邪の後遺症だけではなく、気づかないうちに他の病気が関係していることもあります。慢性気管支炎や喘息、さらには胃の不調や副鼻腔炎など、意外な病気が隠れているケースも。風邪の後に咳が続く理由とその対処法について、宮澤先生に解説していただきました。 監修医師：宮澤 知行（宮澤内科・呼吸器クリニック） 鹿児島大学医学部卒業後、東京慈恵会医科大学外科学講座助教を経て聖マリアンナ医科