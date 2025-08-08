歌手の浜崎あゆみさん（46）が2025年8月6日、自身のインスタグラムを更新。台北公演でのオフショットを披露した。「台北Day1」浜崎さんは、「台北Day1」といい、白のベアトップとデニムをあわせた衣装姿など11枚の写真を投稿。インスタグラムに投稿された写真では、白のファーハットを被り、自身のロゴと「T A I P E I」の文字が入った白のベアトップとデニムを着用。また、胸元は自身のロゴがモチーフの大ぶりのネックレスがキラ