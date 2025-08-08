8日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝146円94銭前後と、前日午後5時時点に比べ14銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝171円54銭前後と7銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース