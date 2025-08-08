おさき おさきが、京セラドーム大阪で開催されたファッションエンターテインメントイベント『KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN＆WINTER』に登場した。幕開けを飾る「FASHION STAGE１」のブランド「Darich」。おさきは、ハート柄があしらわれたキュートなデニムパンツに、へそをちら見せしたショート丈のトップスを組み合わせたコーデで登場。上品さと可愛らしさを兼ね備えたルックで魅了した。