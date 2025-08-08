Samsungの折りたたみ式スマートフォン「Galaxy Z Fold7」が2025年8月1日に発売されました。折りたたみ端末で気になるのはヒンジの耐久性で、SamsungによるとFold7のヒンジには「Armor FlexHinge」を導入して強度を上げているとのことですが、実際、どれぐらいの耐久性があるものなのか、YouTuberが実際に端末を手で折り曲げ続けるライブ配信を行いました。（1日目）Galaxy Z Fold 7、20万回折りライブ | Fold 7耐久テスト | テキッ