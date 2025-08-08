北日本で7月に観測された記録的な高温は、地球温暖化の影響によって発生リスクが約34倍に高められたとする最新の分析結果が明らかになりました。【映像】北日本40度超 記録的暑さ 温暖化で発生リスク約34倍北海道などでは7月18〜26日にかけて、気温が40度に迫る高温を観測しました。この記録的な高温について、日本の異常気象と地球温暖化の関係を分析している組織が7日、最新の結果を発表しました。それによりますと、7月の