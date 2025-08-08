10年ぶりグラビアも話題の「元祖メガネっ子アイドル」として知られるタレント・時東ぁみ(37)が８日までに自身のインスタグラムを更新。筋トレに打ち込む姿を公開した。 【写真】あまりの苦しさとキツさで思わず笑いが 「今回はトレーニング動画ではなく…辛すぎて叫ぶ私だけ繋げてみましたｗ」とつづり、露出度高めのカーキ色のタンクトップとショートパンツ姿で、パーソナルトレーニングに励