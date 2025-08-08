鹿児島県霧島市と鹿児島市では、最も高い警戒レベル5の緊急安全確保が出されています。鹿児島市は8日午前6時、思川と本名川が増水し、氾濫が発生しているおそれがあるため緊急安全確保を出しました。浸水想定区域などにお住まいの方は命の危険が迫っています。少しでも浸水しにくい高い場所に移動するなど、身の安全を確保してください。【映像】鹿児島市 霧島市に「緊急安全確保」霧島市でも大雨特別警報の発表に伴い、全域で