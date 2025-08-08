漫画『将棋の渡辺くん』のコミックス第8巻の内容を抜粋した点訳データが配布されることが決定した。漫画の点訳データ配布は異例で、点訳は日本点字図書館のスタッフが担当。今回の企画に別冊少年マガジン編集部は「漫画の点訳データはほとんどないため、この機会にたくさんの視覚障害の方に楽しんでいただければと思います」と伝えた。【画像】視覚障害者の方も漫画を読んで欲しい！点訳データ付きの『別冊少年マガジン』9月号