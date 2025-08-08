タイとカンボジアの国境地帯で先月起きた軍事衝突をめぐり、両国は、ASEAN=東南アジア諸国連合加盟国の駐在武官でつくる暫定の停戦監視団を設置することなどで合意しました。タイとカンボジアの国境地帯では先月24日から戦闘が続き、両国首脳は28日の会談で無条件の停戦に合意しました。7日に国防相級の会談がアメリカや中国の代表者を交えて行われ、停戦を再確認したうえで、相手側への挑発行為を控えることなどで合意しました。