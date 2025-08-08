11人組グローバルボーイズグループ・INIのドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」（10月31日公開）の特報映像が8日、公開された。【写真】真剣な表情で…INIやMINIに思いを馳せるメンバーたち「INI THE MOVIE『I Need I』」は、デビューから現在までの約4年間のメンバーの姿を映し出したグループ初の映画作品。タイトル『I Need I』には「僕たち（I）があなた（I）とつながっていく（Network）」というINIの出発点