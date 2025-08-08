動画配信サービス「Netflix」で9月9日から配信予定のNetflixコメディシリーズ『デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ』（全6話）の本予告映像が解禁となり、出演者が明らかになった。【動画】Netflixコメディ『デスキスゲーム』予告映像本作は、『トークサバイバー！』シリーズ、『LIGHTHOUSE』、そして『罵倒村』と、Netflixでも立て続けに話題作を生み出してきたテレビプロデューサー・佐久間宣行が手がける新作