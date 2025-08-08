香港のレジェンド俳優ジャッキー・チェン（71）が29、30日の両日、人気シリーズ最新作「ベストキッド：レジェンズ」の日本公開に合わせて30年ぶりの初日舞台あいさつを行う。ジャッキーにとっては思い入れのあるシリーズだ。ウィル・スミスの長男ジェイデンと共演した15年前の「ベスト・キッド」リメーク版は、数ある出演作の中でも最高の世界興収（約3億6000万ドル）を上げている。そのため、劇場をハシゴして連続11回のあいさつ