韓国芸能界が深い悲しみに包まれている。中堅俳優ソン・ヨンギュさんに続き、女性R＆Bデュオ「As One（アズワン）」のイ・ミンさんの訃報が伝えられ、ファンや関係者の間で大きな衝撃が広がっている。【画像】生前のイ・ミンさん、明るい笑顔イ・ミンさんは8月5日、自宅で亡くなった状態で発見された。46歳だった。現在は警察が詳しい死因を調査中で、所属事務所RANDNEW MUSICは「突然の悲報に、遺族および事務所関係者一同が深い