終身雇用制度の実質的崩壊により、日本人の“雇用”が変化しつつある。しかし、経済学者の竹中平蔵氏は、日本の制度の欠陥が雇用の流動性を鈍らせていると指摘。日本の労働市場が抱える課題と、派遣労働に根強く残る誤解について語る。※本稿は、竹中平蔵『日本経済に追い風が吹く』（幻冬舎新書）の一部を抜粋・編集したものです。まったく行われていないバブル崩壊の公的な分析日本には今、間違いなく追い風が吹いている。ただ