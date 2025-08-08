À¸³¶500É¤¤ÎÇ­¤ÈÊë¤é¤·¤¿¹ëÅ¡¤Ç¡¢Ç­¤ÈËÜ¤ËËä¤â¤ì¤¿À¸³èÀµµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä±ü¿¼¤¤Ê¸¹ë¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤­ÍÍ¡£42¿Í¤ÎÊ¸¹ë¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Èµæ¶Ë¤Î¿Í´ÖÏÀ¡É¡£³©ÀîÎ¶Ç·²ð¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¡¢ÂÀºË¼£¡¢ÀîÃ¼¹¯À®¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×¡¢Í¿¼ÕÌî¾½»Ò¡Ä¡ÄÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÊ¸¹ë¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤ò¶µ²Ê½ñ°Ê³°¤ÇÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¢¡¢²ÆÌÜÞûÀÐ¤Í¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼Â¤ÏÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¤¢¤é