石破首相は７日、全国的な猛暑に伴う熱中症対策として、災害時に避難所となる学校体育館へのエアコン設置支援や、暑さをしのげる公民館や図書館などの活用を進めるよう関係省庁に指示した。首相官邸で開かれた熱中症対策推進会議で表明した。首相はその中で、「国民の命と健康を守るために熱中症対策を強力に推進する」と述べ、民生委員との連携を通じた高齢者への注意喚起にも力を入れるよう求めた。例年、環境相がトップを務