きょう明け方、鹿児島県に線状降水帯が発生し、大雨特別警報が発表されました。霧島市の3時間降水量は、２４０ミリと記録的な大雨となっています。お昼頃までは、活発な雨雲がかかるため、引き続き最大級の警戒をしてください。その他の地域でも、東北や北陸では土砂災害警戒情報が発表されています。こまめに情報を確認するようにしてください。関東では、晴れて日差しが届きますが、午後は大気の状態が不安定となり、北関東を中