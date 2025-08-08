2024年3月に亡くなった神戸市立王子動物園のジャイアントパンダ・タンタン（旦旦）が2025年6月末に剥製と骨格標本として、中国へと旅立ちました。お別れの会などもなく静かな旅立ち。同園の広報・尾上勝利（おのえかつとし）さんから今回の経緯について、タンタンも担当していた獣医師の菅野拓（かんのひろき）さんから、剥製や骨格標本から読み取れるものについて、それぞれお話をうかがいました。タンタン帰国の舞台裏まずは広報