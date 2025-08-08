旅先でふと立ち寄った美術館で、思いがけず心動かされる作品に出会った――そんな経験はありませんか？全国には、建物自体がアートのような美術館や、その土地ならではの魅力が詰まった施設が数多く存在します。All About ニュース編集部は7月11〜14日、全国の20〜60代の男女250人を対象に「各地方の美術館」に関するアンケート調査を実施。その結果の中から、今回は「好き＆行ってみたい美術館＜九州・沖縄地方版＞ランキング」を