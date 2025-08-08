【MLB】ドジャース3−5カージナルス（8月6日・日本時間8月7日）【映像】大谷、縦に急落下する“消える魔球”8月6日（日本時間8月7日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対セントルイス・カージナルスの一戦で、ドジャース・大谷翔平が、大きな変化を見せる“魔球”が話題となっている。2回表・カージナルスの攻撃、2死走者なしの場面で迎えた6番のノーラン・ゴーマンに対して大谷は、初球、真ん中やや高め、