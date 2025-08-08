イスラエルで治安閣議が招集され、ガザ地区を「完全占領」する計画が議論されています。【映像】ガザ地区の様子「安全保障の境界線がほしいだけだ。ガザを支配したいわけではない」（ネタニヤフ首相）ネタニヤフ首相は7日、治安閣議を前に、アメリカのFOXニュースの取材に応じ、最終的にガザ地区の管理はアラブ諸国に委ねる考えを示しました。治安閣議ではガザ地区を「完全占領」する計画が提案され、議論が続いています。イ