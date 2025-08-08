太平洋戦争中に日本人の父親と生き別れたフィリピン残留日本人2世が、80年越しに対面した弟と初めて父親の墓を訪れました。【映像】墓参りの様子7日午後2時半頃、フィリピン残留日本人2世のタケイ・ホセさん（82）は、初めて大阪府にある父親の墓を訪れました。墓参りには、この前日に80年越しの対面を果たした弟の竹井宏之さん（73）が付き添いました。タケイさんは、父親が眠る墓に向けて「永遠に安らかでありますように」