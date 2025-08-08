アメリカのトランプ大統領は7日、ロシアのプーチン大統領との会談の実現に向けて、プーチン氏がウクライナのゼレンスキー大統領との会談に同意する必要はないとの考えを示しました。トランプ大統領「（Q.プーチン氏はゼレンスキー氏との会談に同意する必要はない？）その必要はない」また、トランプ大統領はロシアが8日までに停戦に応じなければ制裁を科す考えを示していましたが、記者からの「その期限は今も有効なのか」との質問