ホワイトハウスは日本に対する相互関税について「既存の関税に上乗せされる」との認識を示しました。トランプ大統領は7日、自身のSNSで「関税がこれまで考えられなかった水準でアメリカに流れ込んでいる」と投稿し、成果を強調しました。【映像】ホワイトハウス「15％は上乗せ」赤沢大臣協議 続くホワイトハウスは7日、ANNの取材に対し「日本の相互関税は15％で、既存の関税に上乗せされるものだ」という認識を示しました。