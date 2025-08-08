気象台は、午前7時43分に、大雨警報（土砂災害）を酒田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山形県・酒田市に発表 8日07:43時点庄内では、8日夕方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■鶴岡市□大雨警報・土砂災害8日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm■酒田市□大雨警報【発表】・土砂災害8日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm