ロシアのプーチン大統領はアメリカのトランプ大統領との首脳会談について双方が前向きだとし、UAE=アラブ首長国連邦が開催地の候補の一つだとの考えを示しました。ロシアプーチン大統領「（首脳会談について）双方が関心を示した。どちらが先に言いだしたかは、もはや問題ではない」プーチン大統領は7日、「協力してくれる友人がたくさんいる。UAE大統領もその一人だ。最適な場所の一つだ」と述べ、UAEが首脳会談の候補地の一つ