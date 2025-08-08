「チャットGPT」を手掛けるアメリカのオープンAIが、処理速度を向上させた新たなモデルを発表しました。「博士号を取得した専門家レベル」だとアピールしています。7日に発表された新たなモデル「GPT-5」の性能について、オープンAIは「これまでで最も速く、最も賢く、最も便利なモデル」と説明しています。発表会では、自然な言葉で指示を与えると、わずか2分ほどでプログラミングコードが生成され、アプリが完成する様子が紹介さ