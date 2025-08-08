MINAMI MINAMIがこのほど、京セラドーム大阪で開催された、ファッションエンターテインメントイベント『KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN＆WINTER』のトップバッターとして登場した。幕開けを飾る「FASHION STAGE１」のブランド「Darich」。MINAMIは、ハート柄があしらわれたチェックのニットトップスとミニスカを組み合わせた遊び心たっぷりのセットアップ。裾の愛らしいファーが女の子らしさをぐっと引き立てた。