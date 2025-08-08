霧島市は市本庁舎を含む市内10か所で避難所が開設していて、午前6時15分時点で60人あまりが避難しています。 午前6時15分現在で霧島市が開設している避難所での避難状況です。 ●霧島市本庁舎に30名ほど ●国分シビックセンター（国分公民館）に7世帯13人 ●隼人市民サービスセンター8世帯17人 ●溝辺総合支所（溝辺保健福祉センター）1人 ●小廻公民館に2世帯5人 が避難しています。なお、次の避