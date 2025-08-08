鹿児島県内では線状降水帯が発生し、霧島市には大雨特別警報が発表されました。MBCスクープ投稿には、各地から被害の様子が寄せられています。 霧島市溝辺町有川で午後２時ごろ撮影された映像です。地区の川にかかっていた歩道でしょうか。基礎ごと持っていかれている様子が確認できます。撮影した人によると、「田んぼに倒れる電信柱を見てびっくりしました。陸には小魚が打ち上がっていました」ということです。 姶良市