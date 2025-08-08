【ワシントン＝木瀬武】訪米中の赤沢経済再生相は７日、ワシントンでラトニック商務長官、ベッセント財務長官とそれぞれ会談し、相互関税の特例措置に日本を含むよう大統領令の修正を求めた。自動車関税を引き下げる大統領令の発出も申し入れた。日本政府が発表した。