朝のドル円は１４７円００銭台＝東京為替 朝のドル円は１４７円００銭台、海外市場で１４６円台を付ける。ミラン大統領経済諮問委員会（CEA）委員長を暫定FRB理事とする人事案を受けてドル安進む。 USDJPY 147.03