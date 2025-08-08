米株価指数先物時間外取引上昇、暫定FRB理事にミラン氏選出で利下げ期待高まる 東京時間07:20現在 ダウ平均先物SEP 25月限44151.00（+76.00+0.16%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限6378.25（+11.75+0.18%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限23544.75（+48.50+0.21%） 時間外で米株は上昇。クーグラーFRB理事の後任にミラン氏が指名されたことを受け、利下げ期待が一段と高まっている。 ミラン氏は