8月8日（金）の『ザワつく！金曜日』では、日本全国から行列のできる“絶品かき氷”がスタジオに登場＆サイコロを振って試食権獲得を目指す「日本全国かき氷祭」を開催する。【映像】長嶋一茂、寿司店で“7年越しの予約”が来年7月に迫る。一緒に予約をしていた人物は…長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が大好きな“かき氷”をテーマにした今回の企画。番組では、日本全国から行列ができる大人気かき氷3品を厳