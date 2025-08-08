8月8日は「世界猫の日」。2002年に国際動物福祉基金が制定しており、猫を助け、保護する方法について学ぶ日とされている。芸能界には、自らがかわいい猫になってしまった美女たちが。今回は、猫耳が似合いすぎている女性芸能人たちを紹介していこう！【写真】矢口真里、池田レイラ、キョンキョンも“猫耳”がかわいすぎる芸能人をイッキ見！■矢口真里矢口真里は「最近の衣装さんたち」とつづり複数のファッションフォトを投