卓球の「WTTチャンピオンズ横浜2025」は7日、神奈川県の横浜BUNTAIで女子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング13位の早田ひな（日本生命）は同54位のシャオ・マリア（スペイン）と対戦。ゲームカウント3ー1で勝利して2回戦進出を決めた。 ■張本美と申裕斌の勝者と対戦へ 日本開催大会で期待がかかる早田は、過去5勝0敗と相性のいいスペイン選手と対峙。しかし、「今日の状態で一番のベストを追い求めても自分