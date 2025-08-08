8日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比170円高の4万1170円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 42494.55円ボリンジャーバンド3σ 41784.24円ボリンジャーバンド2σ 41170.00円8日夜間取引終値 41073.92円ボリンジャーバンド1σ 41059.15円7日日経平均株価現物終値 40790.00円5日移動平均 40605.00円一目均衡表・基準線 4053