8日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比9.0ポイント高の2997ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3084.76ポイントボリンジャーバンド3σ 3019.88ポイントボリンジャーバンド2σ 2997.00ポイント8日夜間取引終値 2987.92ポイント7日TOPIX現物終値 2964.00ポイント5日移動平均 2955.00ポイントボリンジャーバンド1σ 2943.25