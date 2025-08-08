8日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の781ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 803.58ポイントボリンジャーバンド3σ 786.29ポイントボリンジャーバンド2σ 781.45ポイント7日東証グロース市場250指数現物終値 781.00ポイント8日夜間取引終値 774.20ポイント5日移動平均 769.01ポイント