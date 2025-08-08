2025年度の「姫路お城のアンバサダー」が決定し、新たな4名が就任しました。前身は「姫路お城の女王」というもので女性限定とされていましたが、多様性を重視する形へと刷新され性別・年齢などを問わない開かれたスタイルに。さっそくラジオ番組にて個性あふれる4人が姫路の魅力やこれからの夢を語りました。姫路お城のアンバサダーの４人左から藤原祐太郎さん山田和采さん稲積詩音さん山下優生さん（提供：株式会社神戸