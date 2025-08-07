Y!mobileからSoftBankへののりかえの特典が8月20日に刷新！ソフトバンクは6日、適用条件を満たした上で携帯電話サービス「Y!mobile」から「SoftBank」に乗り換え（以下、番号移行）をした場合を対象に新たなキャンペーン「ワイモバイル→ソフトバンクのりかえ特典＋」および「ソフトバンク番号移行特典（PayPayポイント）」、「契約事務手数料特典（PayPayカード割加入）」の提供を2025年8月20日（水）に開始するとお知らせしてい