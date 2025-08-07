povo2.0でお試しトッピング「データ追加12GB（365日間）」を8月19日まで提供中！KDDIおよび沖縄セルラー電話は7日、オンライン専用の料金プランとして提供している携帯電話サービス「povo2.0」（ https://povo.jp/ ）において期間限定のお試しトッピングとして「データ追加12GB（365日間）」を2025年8月7日（木）10：00から8月19日（火）9：30まで提供するとお知らせしています。価格（金額はすべて税込）は5,800円。これにより、1