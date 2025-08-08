タレントの金久保芽衣（かなくぼ・めい＝29）が7日、自身のX（旧ツイッター）で第一子の出産を発表した。夫は元陸上長距離選手の下田裕太氏（29）。 【写真】ラブラブっぷりがすごい！下田氏と金久保の2ショット 金久保は第一子とみられる子どもの写真とともに、「7月25日に第一子を出産いたしました！」と報告。出産後の報告となった理由について「妊娠発覚と同時に入院したりマイナートラブルが多く、ツワリ