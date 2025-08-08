人事院は、国家公務員の給与について、1991年度以来の高水準の引き上げを勧告した。民間企業との人材獲得競争を意識したものだ。しかし、深刻な公務員離れの理由は、報酬ばかりではない。国の根幹を支える公務に、人材は戻るのか？（経済部解説委員宮島香澄）■人事院勧告・34年ぶりの引き上げ幅を求める2025年度の人事院勧告は、国家公務員の月給を平均3.62％引き上げるよう勧告した。初任給など若手を中心に大きく引き上げ、キ